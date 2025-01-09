В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект — Finance.ua

В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект Сегодня 01:44 — Технологии&Авто

В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект

В штате Аризона (США) началась регистрация в первую государственную онлайн-школу Unbound Academy, в которой будет полностью обучать искусственный интеллект. Впервые такой уникальный педагогический подход был протестирован в частных школах в Техасе и Флориде.

О новом типе преподавания рассказывает « Освіторія » со ссылкой на Edweek.

Unbound Academy будет использовать платформы: edtech, IXL и Khan Academy. Учащиеся будут использовать интерактивные платформы на основе ИИ, которые постоянно подстраиваются под их индивидуальный темп и стиль обучения.

Читайте также OpenAI планирует создать гуманоидную работу с искусственным интеллектом

Учредители отмечают, что искусственный интеллект будет адаптироваться к каждому ученику: усиливая обучение в том, где школьники достигают успехов, и смягчая, если студент не усваивает материал. Такой личностный подход имеет целью точно настроенную персонализацию: например, чтобы ученик 5-го класса мог читать на уровне 8-го и в то же время усваивать математическую программу за 3-й класс.

Живые педагоги в этом образовательном заведении будут выполнять роль наставников, при этом не преподавая ни одного предмета. Учителя будут квалифицированными гидами, которые будут следить за прогрессом каждого ученика. А академическую программу будет преподавать искусственный интеллект.

Занятия продлятся до двух часов в день. Остальное время учащиеся будут тратить на «семинары по жизненным навыкам»:

критического мышления,

креативного решения проблем,

финансовой грамотности,

публичных выступлений,

постановки целей,

предпринимательства.

Пока что онлайн-школа ориентирована на учащихся с четвертого по восьмой класс. Впоследствии руководство школы планирует расширить программу, начиная с детского сада и до 3-го класса. В первый учебный год Unbound Academy планирует зачислить около 200 учеников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.