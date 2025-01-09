В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект — Finance.ua
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В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект

Технологии&Авто
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В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект
В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект
В штате Аризона (США) началась регистрация в первую государственную онлайн-школу Unbound Academy, в которой будет полностью обучать искусственный интеллект. Впервые такой уникальный педагогический подход был протестирован в частных школах в Техасе и Флориде.
О новом типе преподавания рассказывает «Освіторія» со ссылкой на Edweek.
Unbound Academy будет использовать платформы: edtech, IXL и Khan Academy. Учащиеся будут использовать интерактивные платформы на основе ИИ, которые постоянно подстраиваются под их индивидуальный темп и стиль обучения.
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Учредители отмечают, что искусственный интеллект будет адаптироваться к каждому ученику: усиливая обучение в том, где школьники достигают успехов, и смягчая, если студент не усваивает материал. Такой личностный подход имеет целью точно настроенную персонализацию: например, чтобы ученик 5-го класса мог читать на уровне 8-го и в то же время усваивать математическую программу за 3-й класс.
Живые педагоги в этом образовательном заведении будут выполнять роль наставников, при этом не преподавая ни одного предмета. Учителя будут квалифицированными гидами, которые будут следить за прогрессом каждого ученика. А академическую программу будет преподавать искусственный интеллект.
Занятия продлятся до двух часов в день. Остальное время учащиеся будут тратить на «семинары по жизненным навыкам»:
  • критического мышления,
  • креативного решения проблем,
  • финансовой грамотности,
  • публичных выступлений,
  • постановки целей,
  • предпринимательства.
Пока что онлайн-школа ориентирована на учащихся с четвертого по восьмой класс. Впоследствии руководство школы планирует расширить программу, начиная с детского сада и до 3-го класса. В первый учебный год Unbound Academy планирует зачислить около 200 учеников.
По материалам:
Zaxid.net
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