Google представила Gemma 3 — новую открытую модель искусственного интеллекта 13.03.2025, 01:43 — Технологии&Авто

Google представила Gemma 3 — новую открытую модель искусственного интеллекта

Google анонсировала новую модель искусственного интеллекта Gemma 3, которая, по заявлениям разработчиков, является одной из самых мощных моделей, способных работать на одном графическом процессоре. Она поддерживает более 35 языков и может анализировать текст, изображения и короткие видео.

Gemma 3 оптимизирована для работы на графических процессорах Nvidia, а также на специализированном аппаратном обеспечении Google для ИИ. Она превосходит аналогичные модели от Meta, DeepSeek и OpenAI по производительности на отдельных GPU. Модель оснащена улучшенным визуальным энкодером, позволяющим обрабатывать высококачественные и нестандартные изображения.

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Google интегрировала в Gemma 3 обновленный классификатор безопасности ShieldGemma 2, который помогает фильтровать нежелательный контент, включая откровенные, насильственные или опасные изображения. Также модель оценивается как низкорисковая в создании вредных веществ.

Google активно продвигает новую модель, предлагая кредиты для использования на платформе Google Cloud. Кроме того, в рамках программы Gemma 3 Academic исследователи могут получить $10 000 в виде кредитов для проведения своих исследований.

Несмотря на то, что Google позиционирует Gemma 3 в качестве открытой модели, ее лицензионные ограничения остаются предметом дискуссий среди разработчиков и исследовательского сообщества.

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