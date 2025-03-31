Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini — Finance.ua

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Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini

Технологии&Авто
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Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini
Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini
Apple объявила, что больше не планирует производить компактные модели iPhone mini. Это решение было принято после прекращения продаж iPhone 13 mini в 2023 году, и с тех пор смартфоны с экранами менее 6 дюймов больше не выходили.
По словам аналитика Марка Гурмана, компания не работает над компактными версиями iPhone 17 и iPhone 18, а планирование новых устройств на годы вперед исключает возможность возвращения моделей mini.
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Последним компактным смартфоном Apple был iPhone SE 3 поколения с экраном 4,7 дюйма, но и эту модель тоже сняли с производства. Теперь все актуальные модели iPhone имеют экраны от 6,1 до 6,9 дюйма. Хотя у компактных iPhone была своя аудитория, их продажи не оправдали продолжение этой серии.
По материалам:
nnews.com
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