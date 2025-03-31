Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini — Finance.ua

Apple прекращает выпуск компактных iPhone mini
Apple объявила, что больше не планирует производить компактные модели iPhone mini. Это решение было принято после прекращения продаж iPhone 13 mini в 2023 году, и с тех пор смартфоны с экранами менее 6 дюймов больше не выходили.
По словам аналитика Марка Гурмана, компания не работает над компактными версиями iPhone 17 и iPhone 18, а планирование новых устройств на годы вперед исключает возможность возвращения моделей mini.
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Последним компактным смартфоном Apple был iPhone SE 3 поколения с экраном 4,7 дюйма, но и эту модель тоже сняли с производства. Теперь все актуальные модели iPhone имеют экраны от 6,1 до 6,9 дюйма. Хотя у компактных iPhone была своя аудитория, их продажи не оправдали продолжение этой серии.
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