Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e — Finance.ua
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Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e

Фондовый рынок
16
Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e
Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e
На днях Apple представила новый «доступный» iPhone 16E. Анонс получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс заметно вырос ценник.
У экспертов Android Authority есть идея, которую Android-смартфон можно взять вместо 16e. Список вышел довольно разнообразным.
  • Google Pixel 8a — главный кандидат. Этот аппарат стоит на 100 долларов дешевле, но у него экран на 120 Гц и целых три камеры, включая модуль для широкоугольной съемки. А еще он будет получать обновление Android семь лет.
  • OnePlus 13R — лучший выбор для большинства. Он стоит столько же, сколько iPhone 16e ($600), но если для вас приоритетны быстрая производительность, долгое время автономной работы и быстрая зарядка, этот «китаец» превосходит бюджетник Apple.
  • Moto G Stylus 5G (2024) — телефон среднего класса с хорошими камерами, мощной батареей и встроенным стилусом. Купив его вместо iPhone 16e, у вас останется $200 на новые смарт-часы или наушники.
  • Galaxy S24 FE — флагман Samsung во всем, кроме названия. Он отличается по таким показателям как производительность, время автономной работы и пакет функций Galaxy AI. Как в случае с Pixel 8a, Samsung гарантирует семь лет обновления ПО для Galaxy S24 FE.
  • Motorola Razr (2024) — телефон-раскладушка, которая подойдет как любителям компактных решений, так и просто поклонникам ностальгического формфактора. Смартфон предлагает «обычный» 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт. А в сложенном виде можно выполнять основные операции с помощью внешнего экрана на 1,5 дюйма.
Напомним, сразу после анонса iPhone 16E Apple прекратила официальные продажи iPhone 14 и iPhone SE 3 поколения. Таким образом, сейчас самым старым смартфоном в каталоге Apple является iPhone 15, стартуя от 699 долларов.
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По материалам:
УНІАН
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