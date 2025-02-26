Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e — Finance.ua

Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e 26.02.2025, 00:13 — Фондовый рынок

Лучшие Android-альтернативы «бюджетному» iPhone 16e

На днях Apple представила новый «доступный» iPhone 16E. Анонс получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс заметно вырос ценник.

У экспертов Android Authority есть идея , которую Android-смартфон можно взять вместо 16e. Список вышел довольно разнообразным.

Google Pixel 8a — главный кандидат. Этот аппарат стоит на 100 долларов дешевле, но у него экран на 120 Гц и целых три камеры, включая модуль для широкоугольной съемки. А еще он будет получать обновление Android семь лет.

OnePlus 13R — лучший выбор для большинства. Он стоит столько же, сколько iPhone 16e ($600), но если для вас приоритетны быстрая производительность, долгое время автономной работы и быстрая зарядка, этот «китаец» превосходит бюджетник Apple.

Moto G Stylus 5G (2024) — телефон среднего класса с хорошими камерами, мощной батареей и встроенным стилусом. Купив его вместо iPhone 16e, у вас останется $200 на новые смарт-часы или наушники.

Galaxy S24 FE — флагман Samsung во всем, кроме названия. Он отличается по таким показателям как производительность, время автономной работы и пакет функций Galaxy AI. Как в случае с Pixel 8a, Samsung гарантирует семь лет обновления ПО для Galaxy S24 FE.

Motorola Razr (2024) — телефон-раскладушка, которая подойдет как любителям компактных решений, так и просто поклонникам ностальгического формфактора. Смартфон предлагает «обычный» 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт. А в сложенном виде можно выполнять основные операции с помощью внешнего экрана на 1,5 дюйма.

Напомним, сразу после анонса iPhone 16E Apple прекратила официальные продажи iPhone 14 и iPhone SE 3 поколения. Таким образом, сейчас самым старым смартфоном в каталоге Apple является iPhone 15, стартуя от 699 долларов.

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УНІАН По материалам:

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