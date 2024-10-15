Как происходит розыск должника и его имущества: важные моменты — Finance.ua

Как происходит розыск должника и его имущества: важные моменты Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как происходит розыск должника и его имущества: важные моменты

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в Киеве объяснило, как происходит процесс розыска должника и его имущества.

Так, согласно ЗУ «Об исполнительном производстве»:

Розыск физического лица или ребенка

Если нет информации о местонахождении должника-физического лица или ребенка в исполнительном документе, исполнитель вправе обратиться в суд с просьбой об определении их розыска.

Розыск юридического лица или имущества должника

Чтобы найти должника-юридическое лицо или его имущество, исполнитель подает запросы в соответствующие учреждения и проверяет данные об имуществе или доходах в реестрах. Также проверяется имущественное положение должника по месту жительства или нахождения.

Розыск транспортного средства должника

Если необходимо найти транспортное средство, исполнитель выносит постановление, которое полиция обязана выполнить. После обнаружения авто, полиция временно задерживает его на специальных площадках. Как только транспортное средство обнаружено, исполнитель прекращает его розыск и снимает арест.

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Расходы на розыск

Все расходы, связанные с розыском должника, его имущества или ребенка, возмещает должник в соответствии с законом.

Эти процессы обеспечивают справедливое и эффективное исполнение судебных решений для защиты прав взыскателя.

Справка Finance.ua:

напомним, лиц, уклоняющихся от воинского учета, в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им выпишет ТЦК, может ожидать взыскание средств со счетов и даже недвижимого имущества;

для физических лиц штраф за КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, для должностных лиц юридических лиц — до 59,5 тысяч грн.



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