Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам через Е-кабинет налоговой — Finance.ua
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Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам через Е-кабинет налоговой

Личные финансы
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Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам через Е-кабинет налоговой
Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам через Е-кабинет налоговой
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило алгоритм получения справки об отсутствии задолженности по платежам через Е-кабинет.
Об этом пишет Sud.ua.

Как получить справку

Налогоплательщик должен подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы по форме согласно Порядку № 733.
Заявление подается плательщиком по его выбору:
  • в бумажной форме — в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга (далее — уполномоченный орган);
  • в электронной форме — по адресу уполномоченного органа через приватную часть Электронного кабинета, размещенного на официальном веб-портале ГНС.
Вход в приватную часть Электронного кабинета осуществляется исключительно после идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета позволяет плательщику создать и отправить Заявление по форме J1300306 (для юридических лиц) или F1300306 (для физических лиц).

Особенности составления заявления

Заявление составляется из обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, и указанием наименования субъекта предприятия, учреждения, организации, к которому Справка будет подана плательщиком.
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«Необходимость в подтверждении органами ГНС отсутствия задолженности Справкой требуется многочисленными нормативно-правовыми актами Украины, с целью дальнейшего предоставления органам или субъектам, уполномоченным на предоставление финансовой поддержки (компенсации, дотации), проведение закупок за государственные средства, выделение бюджетного финансирования и т. п.», — объясняют налоговики.

Где плательщик получит справку

Справка или отказ в предоставлении Справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения Заявления органом, в который она была подана.
Справку в бумажной форме получает непосредственно в органе, в который было подано Заявление.
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Справка или отказ в предоставлении Справки в электронной форме плательщик получает во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» частной части Электронного кабинета.
Справка предоставляется плательщику бесплатно.
Срок действия Справки составляет 10 календарных дней со дня ее формирования.
В справке обязательно указывается срок ее действия. Распечатанный электронный экземпляр документа в бумажном виде не считается оригиналом.
По материалам:
Informator
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