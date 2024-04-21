Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года — Finance.ua
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Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года

Казна и Политика
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Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года
Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года
За первые три месяца 2024 года отрасль «Финансовой и страховой деятельности» уплатила наибольшую часть налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
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В сообщении указано, что наибольшую часть налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования по следующим отраслям:
  • «Финансовая и страховая деятельность» — 19,3% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 15,3%;
  • «Перерабатывающая промышленность» — 13,4%;
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 9,9%.
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Наибольший рост оплаты за январь — март 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в следующих отраслях:
  • «Финансовая и страховая деятельность» — рост в 10,5 раза или на 75,8 млрд гривен;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 26,9% или 14,1 млрд гривен;
  • «Перерабатывающая промышленность» — рост на 20,5% или на 9,9 млрд грн;
  • «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — рост на 47,3% или на 8,8 млрд гривен.
Напомним, по результатам расследования, 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление.
По материалам:
Finance.ua
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