Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года — Finance.ua

Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов за три месяца 2024 года
За первые три месяца 2024 года отрасль «Финансовой и страховой деятельности» уплатила наибольшую часть налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
В сообщении указано, что наибольшую часть налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования по следующим отраслям:
- «Финансовая и страховая деятельность» — 19,3% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 15,3%;
- «Перерабатывающая промышленность» — 13,4%;
- «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 9,9%.
Наибольший рост оплаты за январь — март 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в следующих отраслях:
- «Финансовая и страховая деятельность» — рост в 10,5 раза или на 75,8 млрд гривен;
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 26,9% или 14,1 млрд гривен;
- «Перерабатывающая промышленность» — рост на 20,5% или на 9,9 млрд грн;
- «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — рост на 47,3% или на 8,8 млрд гривен.
Напомним, по результатам расследования, 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление.
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