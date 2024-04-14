Стало известно, сколько налогов уплатил в местные бюджеты крупный бизнес в марте — Finance.ua

Стало известно, сколько налогов уплатил в местные бюджеты крупный бизнес в марте Сегодня 20:07 — Казна и Политика

Стало известно, сколько налогов уплатил в местные бюджеты крупный бизнес в марте

В марте 2024 года в местные бюджеты крупными налогоплательщиками уплачено 5 млрд грн, что в 2,2 раза или на 2,8 млрд грн больше, чем в марте прошлого года.

Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.

«Крупный бизнес направил в местные бюджеты 3,7 млрд грн налога на прибыль, что на 2,7 млрд грн или в 3,6 раза больше, чем в марте прошлого года. Также уплачено 1,1 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 114,8 млн грн или на 12,2% больше, чем в марте 2023 года», — рассказал Чмерук.

В бюджет города Киева плательщиками Центрального управления в марте уплачено 107,8 млн грн налога на имущество, что в 1,6 раза или на 38,9 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А также местный бюджет получил 23,2 млн грн акцизного налога от розничной продажи подакцизной продукции.

303,7 млрд грн, в местные бюджеты — почти 97,8 млрд грн. Напомним, в государственный бюджет в январе-марте 2024 года поступило , в местные бюджеты — почти

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.