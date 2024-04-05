В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта

Казна и Политика
7
В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта
В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта
Чрезмерное количество — 135 — различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.
«Сейчас основная проблема украинской налоговой системы — это чрезмерное накопление налоговых платежей. У нас сегодня 135 видов различных налоговых взысканий, и это очень демотивирует предпринимательскую деятельность, стимулирует тенизацию, что у нас и происходит» — отметил Новак.
Читайте также
По его словам, около 50% украинской экономики находится «в тени», и это — прямое следствие такой слишком нагромождённой взысканиями налоговой системы Украины. «Поэтому ключевая задача в налоговой реформе, если бы она проводилась, — это резкое уменьшение количества налоговых взысканий. Их избыточное количество — это ключевая проблема нашей налоговой системы», — считает Новак.
В то же время эксперт добавил, что сравнительно небольшие налоговые ставки налога на прибыль и налога на доходы физлиц, единого налога, акцизов можно считать преимуществом действующей налоговой системы. Но их количество и администрирование — это большие недостатки.
Читайте также
Новак считает, что основными вызовами из-за такой налоговой политики является дальнейшая тенизация украинской экономики, практика каких-то ограничений экономической деятельности, запретов на определенные виды деятельности, в том числе связанных с военным положением.
«То есть есть вещи какие-то объективные, а есть субъективные, скажем так, наслоение неэффективной налоговой политики. Снова вернулась практика взяток в налоговой службе налоговикам. То есть цифровизация нашей жизни почему-то еще не дошла до предпринимательской деятельности, и в частности до налоговой системы» , — уточнил он.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.