В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта Сегодня 20:20 — Казна и Политика

В Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить «в тень» — мнение эксперта

Чрезмерное количество — 135 — различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

«Сейчас основная проблема украинской налоговой системы — это чрезмерное накопление налоговых платежей. У нас сегодня 135 видов различных налоговых взысканий, и это очень демотивирует предпринимательскую деятельность, стимулирует тенизацию, что у нас и происходит» — отметил Новак.

По его словам, около 50% украинской экономики находится «в тени», и это — прямое следствие такой слишком нагромождённой взысканиями налоговой системы Украины. «Поэтому ключевая задача в налоговой реформе, если бы она проводилась, — это резкое уменьшение количества налоговых взысканий. Их избыточное количество — это ключевая проблема нашей налоговой системы», — считает Новак.

В то же время эксперт добавил, что сравнительно небольшие налоговые ставки налога на прибыль и налога на доходы физлиц, единого налога, акцизов можно считать преимуществом действующей налоговой системы. Но их количество и администрирование — это большие недостатки.

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Новак считает, что основными вызовами из-за такой налоговой политики является дальнейшая тенизация украинской экономики, практика каких-то ограничений экономической деятельности, запретов на определенные виды деятельности, в том числе связанных с военным положением.

«То есть есть вещи какие-то объективные, а есть субъективные, скажем так, наслоение неэффективной налоговой политики. Снова вернулась практика взяток в налоговой службе налоговикам. То есть цифровизация нашей жизни почему-то еще не дошла до предпринимательской деятельности, и в частности до налоговой системы» , — уточнил он.

УНН По материалам:

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