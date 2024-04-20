Сколько средств недополучает ЕС из-за отсутствия справедливого налогообложения богачей — исследование — Finance.ua
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Сколько средств недополучает ЕС из-за отсутствия справедливого налогообложения богачей — исследование

Мир
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Сколько средств недополучает ЕС из-за отсутствия справедливого налогообложения богачей — исследование
Сколько средств недополучает ЕС из-за отсутствия справедливого налогообложения богачей — исследование
Ежегодно Евросоюз теряет 286,5 млрд евро, что эквивалентно 33 млн евро в час, из-за отсутствия справедливого налога для богачей. По данным анализа Oxfam, эта сумма эквивалентна ВВП Финляндии.
Об этом пишет EUobserver.
Это означает, что налог ЕС на богатство в размере до 5% должен повышаться ежегодно. Однако этого не делают.
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Отмечается, что самые богатые европейцы владеют почти половиной всех финансовых доходов на континенте, включая банковские депозиты, акции, облигации и займы.
Миллиардеры Евросоюза с 2020 года увеличили свое накопленное состояние на треть, достигнув в прошлом году 1,9 трлн евро. В то же время 99% населения ЕС стали беднее.
«Этот разрыв между супербогатыми и обычными людьми Европы увеличивается с каждым годом, потому что правительства ЕС не могут справедливо облагать чрезвычайное богатство. Во Франции человек со средним достатком платит примерно 50 процентов своего экономического дохода в виде налогов (все налоги вместе взятые), в то время как богатый человек платит всего 2%. В Италии большинство граждан платит от 40 до 50% своих доходов в виде налогов, миллиардеры платят только около 20%», — отмечает издание.
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Налоговый эксперт Oxfam в ЕС Кьяра Путатуро отметила, что правительства не могут больше оправдывать «нехваткой средств» неспособность преодолеть климатический кризис и бедность.
По ее словам, необходимые средства находятся в карманах богачей.

Что можно было бы оплатить за налоги на богатство

Евросоюз мог бы каждый год получать 286,5 млрд евро, если бы ввели прогрессивный налог на богатство для мультимиллионеров и миллиардеров от 2 до 5%.
За эти средства можно оплатить:
  • около 40% фонда ЕС для восстановления после пандемии;
  • втрое больше, чем 7-летний бюджет помощи ЕС;
  • более половины высокой оценки мировых годовых затрат на адаптацию и смягчение климатических кризисов в странах с низким и средним уровнем дохода.
Как подытоживает EUobserver, согласно опросу, почти 7 из 10 европейцев согласны облагать налогом богатых, чтобы поддержать бедных.
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