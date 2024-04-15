В мае Украина может получить от ЕС 1,9 млрд евро макрофина — Finance.ua

В мае Украина может получить от ЕС 1,9 млрд евро макрофина Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В мае Украина может получить от ЕС 1,9 млрд евро макрофина

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что размер следующего после апреля транша макрофинансовой помощи для Украины может составлять 1,9 млрд евро.

Об этом он сказал в общении со СМИ на фоне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Домбровскис напомнил, что Украина в марте уже получила первый транш по согласованной программе макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility и в апреле должна получить 1,5 млрд.

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Он напомнил также об уже одобренном Украиной плане реформ, поэтапное выполнение которого будет условием для получения следующих траншей и одновременно будет приближать Украину к соответствию стандартам ЕС в рамках ее евроинтеграционной работы.

«Что касается следующих шагов: Еврокомиссия оценивает украинский план реформ с целью определить квартальные индикаторы выполнения реформ и инвестиций для разблокирования следующих платежей. Вскоре мы финализируем эту работу и передадим оценку Совету ЕС. Когда будет достигнуто согласование, это откроет путь к выплате Украине предварительного финансирования в размере 1,9 млрд евро, наиболее вероятно — в мае», — рассказал Домбровскис.

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Напомним, 18 марта правительство Украины приняло план реформ для Ukraine Facility, являющегося основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза в рамках четырехлетней программы общим объемом 50 млрд евро.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility в объеме 4,5 млрд евро.

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Економічна Правда По материалам:

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