Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС

Европейская комиссия проинформировала Управляющий комитет ЕС о выделении Украине в марте 4,5 млрд евро в рамках промежуточного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Программа предоставляет необходимую ликвидность для финансирования функционирования государства, например, выплаты заработной платы, пенсий и предоставления основных государственных услуг, чтобы Украина могла продолжать концентрировать усилия на победе в войне.

«Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель при положительной оценке выполнения согласованных условий», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны быть переданы в рамках программы Ukraine Facility.

Такая программа предполагает, что Украина должна будет выполнить ряд условий для получения денег.

Первые деньги в рамках Ukraine Facility Украина получила в марте.

Справка Finance.ua:

министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility;

с февраля 2022 г. Европейский Союз предоставил Украине более 30 млрд евро прямой бюджетной поддержки;

на ближайшие три месяца Минфин Украины должен выполнить три индикатора в сфере своей ответственности для привлечения дальнейшей бюджетной поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.