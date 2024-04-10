Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС — Finance.ua
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Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС

Казна и Политика
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Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС
Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС
Европейская комиссия проинформировала Управляющий комитет ЕС о выделении Украине в марте 4,5 млрд евро в рамках промежуточного финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
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Программа предоставляет необходимую ликвидность для финансирования функционирования государства, например, выплаты заработной платы, пенсий и предоставления основных государственных услуг, чтобы Украина могла продолжать концентрировать усилия на победе в войне.
«Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель при положительной оценке выполнения согласованных условий», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны быть переданы в рамках программы Ukraine Facility.
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Такая программа предполагает, что Украина должна будет выполнить ряд условий для получения денег.
Первые деньги в рамках Ukraine Facility Украина получила в марте.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility;
  • с февраля 2022 г. Европейский Союз предоставил Украине более 30 млрд евро прямой бюджетной поддержки;
  • на ближайшие три месяца Минфин Украины должен выполнить три индикатора в сфере своей ответственности для привлечения дальнейшей бюджетной поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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