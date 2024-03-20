В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро — Finance.ua

В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро Сегодня 17:32

В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро

Госбюджет Украины получил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета», — сказал министр финансов Сергей Марченко.

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В рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих областях:

управление государственными финансами,

борьба с коррупцией,

развитие бизнес-среды и т. д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской комиссии, сообщили в Минфине.

Справка Finance.ua:

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

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