В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро — Finance.ua
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В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро

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В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро
В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро
Госбюджет Украины получил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета», — сказал министр финансов Сергей Марченко.
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В рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих областях:
  • управление государственными финансами,
  • борьба с коррупцией,
  • развитие бизнес-среды и т. д.
Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской комиссии, сообщили в Минфине.

Справка Finance.ua:

  • Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.
  • Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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