Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро — Finance.ua
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Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро

Казна и Политика
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Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро
Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро
Европейская комиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 млрд евро. На данный момент было переведено 4,5 млрд евро.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
«Сегодня мы произвели первую выплату 4,5 млрд евро из Украинского фонда помощи в размере 50 млрд евро, чтобы поддержать восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины», — заявил он.
При этом Боррель добавил, что завтра Европейский совет будет обсуждать, как ускорить украинское вступление в ЕС.
Вместе с тем Европейский комиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что следующий транш будет в апреле.
«Скоро будет следующий транш. В апреле уже», — заявил он.

Программа Ukraine Facility

28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов.
Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.
Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля за использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.
По материалам:
РБК-Україна
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