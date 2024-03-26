Украина получила новый транш от МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила новый транш от МВФ

Казна и Политика
64
Украина получила новый транш от МВФ
Украина получила новый транш от МВФ
Сегодня, 25 марта, Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Таким образом, Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).
Читайте также
Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины — результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и далее сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Читайте также
Как написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.
«Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • 21 марта Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.