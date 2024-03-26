Украина получила новый транш от МВФ — Finance.ua

Украина получила новый транш от МВФ Сегодня 12:08 — Казна и Политика

Украина получила новый транш от МВФ

Сегодня, 25 марта, Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

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Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины — результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и далее сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.

«Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы», — написал он.

Справка Finance.ua:

21 марта Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины.

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