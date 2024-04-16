ЕС перевел Польше самую большую за 20 лет одноразовую квоту — €6,27 млрд Сегодня 05:06 — Мир

ЕС перевел Польше самую большую за 20 лет одноразовую квоту — €6,27 млрд

Евросоюз перевел Польше средства на сумму 27 миллиардов злотых (6,27 млрд евро). Это самая высокая одноразовая квота для Варшавы за 20 лет членства в Евросоюзе.

Об этом написала министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч на своей странице в Facebook.

Еврокомиссия блокировала выделение для предыдущего правительства Матеуша Моравецкого средств из Национального плана восстановления по обвинению предыдущей польской власти в несоблюдении демократических стандартов.

Читайте также Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной

Одной из своих главных задач в должности премьер-министра Польши после смены власти Дональд Туск назвал разблокирование для Польши средств из Национального плана восстановления ЕС.

Эти планы были разработаны каждой страной ЕС как механизм выхода из кризиса экономик после периода пандемии коронавируса.

В общей сложности в рамках Национального плана восстановления Польша должна получить от ЕС 137 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.