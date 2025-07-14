Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей — Finance.ua
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Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей

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Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей
Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей
Основатель xAI и самый богатый человек в мире Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.
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«ИИ уже сейчас гораздо умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем бы то ни было […] Однако он станет таким», — написал Маск на своей странице в Х. По его оценке, ИИ станет умнее каждого человека менее чем через два года, а через пять — превзойдет человечество в целом.
По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ стремился к поиску истины, несмотря на возможные препятствия.
Два года назад Маск основал новую компанию X. AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, недавно обновившийся до четвертой версии. По словам Маска, сейчас «это самый умный ИИ в истории человечества».
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Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok 4 — и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный «режим Маска»: во время ответов на чувствительные вопросы чат-бот регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.
При этом сам Илон Маск неоднократно заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и вместе с основателем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, призывавших приостановить обучение нейросетей до тех пор, пока не будут разработаны стандарты безопасности.
По материалам:
УНІАН
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