Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей — Finance.ua

Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей Сегодня 23:00

Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект станет умнее всех людей

Основатель xAI и самый богатый человек в мире Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.

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«ИИ уже сейчас гораздо умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем бы то ни было […] Однако он станет таким», — написал Маск на своей странице в Х. По его оценке, ИИ станет умнее каждого человека менее чем через два года, а через пять — превзойдет человечество в целом.

По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ стремился к поиску истины, несмотря на возможные препятствия.

Два года назад Маск основал новую компанию X. AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, недавно обновившийся до четвертой версии. По словам Маска, сейчас «это самый умный ИИ в истории человечества».

Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok 4 — и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный «режим Маска»: во время ответов на чувствительные вопросы чат-бот регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.

При этом сам Илон Маск неоднократно заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и вместе с основателем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, призывавших приостановить обучение нейросетей до тех пор, пока не будут разработаны стандарты безопасности.

УНІАН По материалам:

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