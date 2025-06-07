Маск заявил, что SpaceX хочет производить по три Starship в день — Finance.ua

Маск заявил, что SpaceX хочет производить по три Starship в день
Илон Маск заявил, что SpaceX активно наращивает производственные мощности для ракеты Starship. Компания планирует создавать до 1000 кораблей в год. Это количество соответствует трем единицам в день.
Об этом сообщил Илон Маск в Техасе.
Изготовление Starship
«SpaceX намерена производить по три корабля Starship в день», — заметил Маск.
В настоящее время компания выпускает один космический корабль каждые 2−3 недели.
Чтобы поддерживать такие темпы, в Техасе и Флориде возводятся два масштабных производственных комплекса.
Эти объекты позволят значительно ускорить процесс сборки ракет благодаря вертикальному размещению оборудования и высокому уровню автоматизации.
Поделиться новостью