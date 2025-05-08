SpaceX получила разрешение на наращивание запусков Starship — Finance.ua

SpaceX получила разрешение на наращивание запусков Starship Сегодня 02:50 — Технологии&Авто

SpaceX получила разрешение на наращивание запусков Starship

SpaceX получила ключевое одобрение регуляторных органов США на увеличение ежегодного количества запусков ракет Starship из Техаса и посадок ракет-носителей в разных водоемах, что позволило космической компании Илона Маска значительно расширить развитие своей гигантской ракеты для полета на Марс.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), завершая многолетний обзор, заявило, что предложение SpaceX об увеличении количества запусков Starship в Техасе с пяти до 25 не повлияет на окружающую среду, как и связанные с этим посадки ракет-носителей или потенциальные взрывы ракет над Мексиканским заливом и некоторыми международными водами.

Агентство заявило, что определило, что изменение лицензии SpaceX для Starship для поддержания увеличенной ракетной активности «не повлияет на качество окружающей среды» в соответствии с американским законом о национальной политике в области охраны окружающей среды, основным законом о защите окружающей среды, требующим рассмотрения FAA.

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Зеленый свет от регулятора — это благо для огромной ракеты, которая должна сыграть ключевую роль в космической программе США, особенно при президенте Дональде Трампе, пишет издание.

Маск, потративший четверть миллиарда долларов на поддержку предвыборной кампании Трампа, повлиял на космическую повестку администрации, чтобы привести ее в соответствие со своим видением отправки людей на Марс, в пункт назначения, для которого предназначен Starship.

В документе, подробно описывающем решение FAA, говорится, что SpaceX в качестве условия для увеличения ее активности запусков должна выполнить ряд общественных обязанностей, чтобы компенсировать свое влияние на окружающую среду. Это включает в себя проведение ежеквартальных уборок пляжей, пожертвования в экологические организации, тестирование воды вблизи черепах.

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Хотя решение, принятое во вторник, дает SpaceX зеленый свет на ускорение работы со Starship, компания не сообщила, когда она планирует снова произвести испытательный запуск ракеты после нескольких взрывов во время испытаний.

Решение FAA было принято через несколько дней после того, как сотрудники SpaceX, подрядчики и другие жители, проживающие недалеко от Starbase, ракетного кампуса компании в Техасе, проголосовали в субботу за включение этого района в муниципалитет, шаг, который дает SpaceX больше контроля над развитием территории и некоторые новые полномочия относительно запусков.

SpaceX, самый активный оператор запусков в мире, также хочет расширить свои другие площадки в Калифорнии, где она пытается получить разрешение регуляторных органов на удвоение частоты запусков Falcon 9, и во Флориде, где она хочет получить доступ к третьей стартовой площадке в штате.

УНН По материалам:

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