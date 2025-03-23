Илон Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце 2026 года — Finance.ua
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Илон Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце 2026 года

Технологии&Авто
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Илон Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце 2026 года
Илон Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце 2026 года
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск ракеты Starship на Марс в конце 2026 года.
Об этом он написал в своей соцсети Х.
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«Starship отправляется на Марс в конце следующего года», — говорится в сообщении.
На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом на пути к высадке людей на красную планету.
«Если эти посадки пройдут успешно, посадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятен 2031 год», — отметил Маск.
По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут являться важными этапами для подготовки к высадке людей.
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Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль, разработанный компанией SpaceX для выполнения разнообразных миссий, от доставки грузов на околоземные орбиты до межпланетных путешествий.
Разработка Starship является ключевым этапом в планах Илона Маска по освоению Марса и колонизации других планет Солнечной системы.
По материалам:
Espreso.tv
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