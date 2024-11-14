Из Европы в Америку за 29 минут: Starship сможет перевозить пассажиров с огромной скоростью — Finance.ua

Из Европы в Америку за 29 минут: Starship сможет перевозить пассажиров с огромной скоростью Сегодня 00:12 — Технологии&Авто

Из Европы в Америку за 29 минут: Starship сможет перевозить пассажиров с огромной скоростью

Компания SpaceX Илона Маска может изменить способ перемещения между континентами благодаря использованию своей самой мощной ракеты в мире Starship. Отправляясь из одного города, ракета будет улетать в космос, а затем будет приземляться в другом городе на другом континенте примерно менее чем через час, и все это благодаря невероятной скорости полета 27 000 км/ч.

Похоже, компания SpaceX возрождает идею использовать свою ракету Starship не только для предстоящих полетов на Луну, Марс и околоземную орбиту, но и для перевозки пассажиров на Земле между разными странами.

Компания SpaceX заявила, что огромная ракета сможет перевозить 1000 пассажиров и сможет долететь до любой точки Земли менее чем за час. Илон Маск заявил в социальной сети Х, что реализация этого плана теперь возможна после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Хотя пассажиры смогут сэкономить огромное количество времени, перемещаясь между городами, расположенными на разных континентах, вероятнее всего, за билет им придется заплатить тысячи долларов.

Согласно заявлению SpaceX, ракета Starship сможет доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 29 минут, из Нью-Йорка в Париж за 30 минут, из Нью-Йорка в Шанхай (Китай) за 39 минут, из Цюриха (Швейцария) в Сидней (Австралия) за 50 минут. Например, сейчас перелет из США в Китай занимает примерно 15 часов, а из Европы в США примерно 8 часов.

Известно, что ракета Starship сможет летать со скоростью 27 000 км/ч, отправляясь из одного города, улетая в космос, а затем приземляясь в другом городе. Для сравнения, самые быстрые пассажирские авиалайнеры могут летать со скоростью около 1 000 км/ч.

Один из пользователей социальной сети Х опубликовал рекламный видеоролик компании SpaceX, впервые созданный еще 7 лет назад, и предположил, что такие полеты может одобрить Федеральное управление гражданской авиации США, когда официально президентом США станет Дональд Трамп. Илон Маск ответил на этот пост словами: «Теперь это возможно». Но владелец компании SpaceX не предоставил никаких подробностей о том, когда и как могут быть реализованы такие полеты.

В видеоролике от SpaceX показана только внешняя сторона поездки пассажиров на ракете Starship между континентами и ничего не сказано о том, какими могут быть условия полета для пассажиров. Скорее всего, из-за низкой гравитации люди не смогут перемещаться по салону и всегда будут хорошо пристегнуты к сиденьям. Также, вероятнее всего, на борту ракеты не будет туалетов и мини-кухни. Ранее Илон Маск сообщал, что в этом нет необходимости, ведь полеты будут проходить очень быстро.

Но основная задача ракеты Starship состоит в перевозке людей сначала на Луну, а затем и на Марс. Одна из версий ракеты Starship будет использоваться в качестве посадочного модуля для астронавтов NASA, которые высадятся на Луне в 2026 году, если все пойдет по плану.

Недавно Илон Маск заявил, что ракета Starship в 2026 году отправится на Марс, но без экипажа. А уже в 2028 году Маск планирует впервые отправить на Красную планету людей.

Фокус По материалам:

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