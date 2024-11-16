Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет — Finance.ua

Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет 16.11.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет

Китайские аэрокосмические инженеры продолжают вдохновляться технологиями SpaceX, создавая собственные версии американских ракет. На 15-м Китайском авиасалоне в Чжухае представили обновленный дизайн тяжелой ракеты Long March 9, которая должна стать многоразовой и выполнять задачи, подобные миссиям SpaceX Starship.

Об этом сообщает Space.

Одна из конфигураций Long March 9 будет похожа на мегаракету SpaceX по конструкции и функциям, в том числе двухступенчатой ​​структурой с аэродинамическими закрылками для лучшего маневрирования.

Первая ступень Long March 9 получит 30 двигателей YF-215, работающих на жидком кислороде и метане, что подобно двигателям Raptor на Super Heavy от SpaceX.

Ракета высотой 114 метров способна выводить до 150 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Хотя Starship уже проводит тестовые запуски, Long March 9 планируется к первому полету только в 2033 году, отдавая преимущество SpaceX в разработке космических миссий в ближайшие годы.

Учитывая высокое сходство в технических решениях и векторе развития, китайская Long March 9 имеет потенциал стать одной из ключевых систем для будущих пилотируемых миссий Китая на Луну и других целей космических исследований.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.