Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет — Finance.ua

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Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет

Технологии&Авто
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Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет
Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет
Китайские аэрокосмические инженеры продолжают вдохновляться технологиями SpaceX, создавая собственные версии американских ракет. На 15-м Китайском авиасалоне в Чжухае представили обновленный дизайн тяжелой ракеты Long March 9, которая должна стать многоразовой и выполнять задачи, подобные миссиям SpaceX Starship.
Об этом сообщает Space.
Одна из конфигураций Long March 9 будет похожа на мегаракету SpaceX по конструкции и функциям, в том числе двухступенчатой ​​структурой с аэродинамическими закрылками для лучшего маневрирования.
Первая ступень Long March 9 получит 30 двигателей YF-215, работающих на жидком кислороде и метане, что подобно двигателям Raptor на Super Heavy от SpaceX.
Аналог Starship: Китайские инженеры создают собственные версии американских ракет
Ракета высотой 114 метров способна выводить до 150 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.
Хотя Starship уже проводит тестовые запуски, Long March 9 планируется к первому полету только в 2033 году, отдавая преимущество SpaceX в разработке космических миссий в ближайшие годы.
Учитывая высокое сходство в технических решениях и векторе развития, китайская Long March 9 имеет потенциал стать одной из ключевых систем для будущих пилотируемых миссий Китая на Луну и других целей космических исследований.
По материалам:
speka.media
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