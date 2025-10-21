Тепло в домах: «Укрэнерго» сообщило, когда включат отопление
Снижение температуры на улице соответственно привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. В течение 10 дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.
Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
Значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.
Ведь поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, поскольку само население является самым большим потребителем электроэнергии в стране.
«Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме»,
сказал он.
В ближайшие дни ожидается возобновление теплоснабжения на всей территории Украины. Это, по прогнозу компании, должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.
Вчера Президент Зеленский сообщил, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 млрд долларов, и у правительства есть понимание, где взять такие средства и откуда импортировать газ.
Он отметил, что у премьер-министра Юлии Свириденко есть соответствующие положительные договоренности со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук — с энергетическими компаниями в Америке.
Также он рассказал, что Украина предложила американским поставщикам использовать возможности отечественной энергетической инфраструктуры для замещения российского газа и нефти в Европе.
