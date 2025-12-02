Госбюджет уже получил более триллиона гривен с налогов и сборов
За январь-ноябрь 2025 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, которые контролирует ГНС, составляют 1,154 трлн грн.
Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Благодаря ответственности плательщиков выполнение плана за 11 месяцев составляет 105,2% (+57,3 млрд грн). Это 215,7 млрд грн к факту 11 месяцев прошлого года.
«Ноябрь, как и октябрь, и сентябрь, был крайне сложным для экономики. Ежедневные обстрелы по энергетике и инфраструктуре не могли не отразиться на поступлениях в бюджет. Из-за внешней агрессии большому количеству бизнеса пришлось прежде всего направить свои усилия на возобновление процессов. Давление на организацию производства из-за ограниченного электроснабжения сильно выросло, что сказалось на объемах производимой продукции, а соответственно повлияло и на объемы НДС и налога на прибыль. Вместе с тем, устойчивость каждого украинского предпринимателя поражает», — добавила она.
По итогам ноября поступления платежей — 128,2 млрд гривен.
Основные показатели
- 53 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 31,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 22,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 40,6 млрд грн, возмещено — 18,1 млрд грн);
- 11,1 млрд грн — акцизный налог;
- 5,4 млрд грн — рентная плата.
«Вызовы сверхтрудные. Но мы совместно прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую стабильность государства», — отметила Карнаух.
Ранее мы сообщали, что в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в рамках новой программы с Международным валютным фондом.
