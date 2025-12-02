Перевірки від Рахункової палати: які сфери будуть у фокусі у 2026 році Сьогодні 08:07 — Казна та Політика

Перевірки від Рахункової палати: які сфери будуть у фокусі у 2026 році

Рахункова палата затвердила План роботи на 2026 рік. Документ, зокрема, охоплює аудиторську діяльність відомства.

План формували на основі затвердженого переліку тем зовнішнього фінансового контролю та пропозицій структурних підрозділів інституції. Він охоплює ключові напрями роботи: аудити, міжнародну діяльність, методологію, управління персоналом, комунікацію та ІТ.

Про це повідомила пресслужба Палати.

Які перевірки заплановані

У плані — 52 контрольні заходи, які мають завершити у 2026 році, та ще 14 аудитів, старт яких припаде на 2026-й, а завершення — на 2027-й.

Найбільше уваги готуються приділити таким галузям:

обороні,

відновленню,

соціальному захисту,

державному управлінню.

Сфера оборони: кого перевірять

У секторі оборони заплановано шість аудитів, зокрема:

фінансовий аудит Сил територіальної оборони ЗСУ;

аудит відповідності щодо грошового забезпечення військових;

аудит закупівель безпілотних систем;

аудит закупівель та розвитку озброєння й військової техніки.

Сфера відбудови

У сфері відновлення перевірять:

процес відбудови населених пунктів, постраждалих від агресії росії;

процедури компенсації за знищене та пошкоджене житло.

Соціальна сфера

Серед запланованих аудитів:

підтримка та реінтеграція ветеранів;

забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни сучасними протезно-ортопедичними виробами;

аудит на тему «Шкільний автобус — безпечний шлях до знань».

Політичні партії, НБУ та суди

Також заплановано аудит відповідності використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, аудит виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України, аудит щодо накопичення нерозглянутих справ у судах та інші.

У межах оновлених повноважень щодо контролю місцевих фінансів проведуть:

аналіз виконання місцевих бюджетів за 2025 рік;

фінансовий аудит бюджету Бучанської міської громади.

«Також, відповідно до Дорожньої карти впровадження фінансового аудиту консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору, заплановано вісім фінансових аудитів консолідованої фінансової звітності розпорядників коштів державного бюджету», — зазначають у Рахунковій палаті.

Щорічні обов’язкові аудити

За законом, Рахункова палата також проведе традиційні щорічні перевірки, зокрема:

оцінку виконання Закону про Державний бюджет;

аналіз виконання держбюджету за звітні періоди;

аналізи річних звітів АМКУ, Фонду держмайна, Мінекономіки (у частині публічних закупівель) та інших інституцій.

