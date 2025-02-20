О чем 16-й санкционный пакет ЕС против рф: у Президента разъяснили ключевые пункты — Finance.ua
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О чем 16-й санкционный пакет ЕС против рф: у Президента разъяснили ключевые пункты

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О чем 16-й санкционный пакет ЕС против рф: у Президента разъяснили ключевые пункты
О чем 16-й санкционный пакет ЕС против рф: у Президента разъяснили ключевые пункты
Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций, направленный на усиление экономического давления на россию. В частности, под ограничения попали 73 танкера, что поможет бороться с теневым флотом, а также около 10 российских банков.
Об этом рассказал Уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона.
«Сосредоточились на нефтегазовом секторе, под санкции попадают 73 танкера — это неплохое количество, поможет остановить теневой флот, которому столько внимания в последнее время было уделено. Плюс продолжается санкционирование отдельных пропагандистов, в том числе ограничивается трансляция на европейском рынке 8 российских изданий и телеканалов», — рассказал Власюк.
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По его словам, санкции коснулись и предприятий, связанных с российским ВПК, в том числе третьих стран, которые помогают государству-агрессору.
Под новые ограничения также попали около десяти российских банков, отключенных от системы SWIFT.
«Одно из самых тяжелых достижений для этого пакета — санкционный „бан“ на экспорт из россии в Европу алюминия, с той особенностью, что все же будет вводиться определенная квота на определенное количество экспорта. Несколько критериев добавятся для санкционирования, что упростит в дальнейшем внесение в санкционные списки» — сказал Власюк.
Он также подчеркнул, что принятие 16 санкционного пакета ЕС является важным сигналом, особенно на фоне политических событий в Вашингтоне. Он отметил, что в ближайшее время свои санкционные пакеты представят Канада, Япония, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия.
По материалам:
УНН
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