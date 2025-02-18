Еврокомиссар: ЕС не отменит санкции против россии, продолжается работа над 16-м пакетом — Finance.ua
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Еврокомиссар: ЕС не отменит санкции против россии, продолжается работа над 16-м пакетом

Мир
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Еврокомиссар: ЕС не отменит санкции против россии, продолжается работа над 16-м пакетом
Еврокомиссар: ЕС не отменит санкции против россии, продолжается работа над 16-м пакетом
Европейский Союз не намерен отменять санкции против россии, несмотря на возможные решения администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе.
Чиновника спросили, отменит ли Евросоюз санкции против россии, если на такой шаг пойдут США. Домбровскис заявил, что Брюссель будет проводить свою санкционную политику, не зависящую от действий Вашингтона.
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«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — отметил он.
В конце января Совет ЕС принял решение продлить санкции против россии еще на полгода.
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Санкции против россии, введенные в 2014 году и усиленные в 2022 году, охватывают запрет на торговлю, энергетику, финансы, транспорт, технологии и предметы роскоши.
Кроме того, действуют ограничения на импорт нефти, отключение нескольких российских банков от SWIFT и запрещение вещания кремлевских источников дезинформации в Евросоюзе.
По материалам:
ICTV
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