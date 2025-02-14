Британия ужесточила санкции против россии — Finance.ua

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Британия ужесточила санкции против россии

Мир
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Британия ужесточила санкции против россии
Британия ужесточила санкции против россии
Правительство Великобритании в пятницу ввело новые санкции против трех российских физических и двух юридических лиц.
Об этом говорится в пресс-релизе Офиса по внедрению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.
В новый санкционный список были добавлены заместитель министра обороны россии Павел Фрадков, сын экс-генпрокурора Юрия Чайки — Артем и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю россии Владимир Селин.
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Также в список ограничительных мер включены завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии».
Отмечается, что эти физлица и компании вошли в список из-за получения выгоды или поддержки правительства россии путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.
По материалам:
Укрінформ
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