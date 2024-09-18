Хорватия планирует предоставить больше прав иностранным работникам — Finance.ua

Хорватия планирует предоставить больше прав иностранным работникам Сегодня 13:30 — Личные финансы

Хорватия планирует предоставить больше прав иностранным работникам

Власти Хорватии, пытаясь сделать страну более привлекательной для иностранцев, решили предложить иностранным работникам больше прав.

Об этом сообщает Schengen.News.

Как объяснили власти, они работают над правилом, которое позволит иностранцам получать компенсацию в течение 60 дней в случае прекращения трудового договора. В течение 60-дневного периода иностранные работники смогут искать другую работу в Хорватии.

Комментируя этот шаг, государственный секретарь Министерства труда, пенсионной системы и социальной политики Иван Видриш сказал, что эта мера поможет работникам, которые хотят, но не могут уволиться. По его словам, Хорватия нуждается в иностранных работниках, а эта мера облегчит их содержание, позволяя иностранцам сменить работодателя без каких-либо затруднений.

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В рамках мер по удержанию и привлечению большего количества иностранных работников Хорватия также планирует продлить срок действия разрешений на работу для иностранцев.

Страна хочет предложить более легкий переход для иностранцев, желающих сменить рабочее место, а также упростить смену работодателя.

Напомним, ранее Хорватия решила продлить виды на жительство и работу иностранных работников с текущего одного до трех лет.

Справка Finance.ua:

данные Института пенсионного страхования показывают, что в Хорватии работает около 143 000 иностранцев;

большинство этих иностранных работников из стран, не входящих в ЕС, таких как Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Косово и Албания.

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