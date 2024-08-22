Иностранцы покупают каждый третий объект недвижимости в Хорватии: какие страны лидируют — Finance.ua
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Иностранцы покупают каждый третий объект недвижимости в Хорватии: какие страны лидируют

Недвижимость
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Иностранцы покупают каждый третий объект недвижимости в Хорватии: какие страны лидируют
Иностранцы покупают каждый третий объект недвижимости в Хорватии: какие страны лидируют
За последние пять лет цены на недвижимость в Хорватии выросли на 62%, а арендные ставки на 18%. Чаще всего жилье покупают иностранцы.
Об этом сообщает HRT со ссылкой на данные Eurostat.
Zadarski list пишет, что в первом квартале 2024 года наблюдался значительный рост иностранных инвестиций. По предварительным данным Хорватского национального банка, объем подобных вложений составил 1,024 млрд евро, а в январе-июне 2023-го было 460,2 млн евро. Если подобные тенденции будут сохраняться, то к декабрю Хорватия может превзойти рекордные показатели 2021 года, когда иностранцы вложили 9 млрд евро.

Кто покупает недвижимость в Хорватии

  • лидируют по объему вложений граждане Нидерландов — 320 млн евро;
  • Италия — 125,2 млн евро;
  • Австрия — 113 млн евро;
  • Словения — 109,2 млн евро;
  • Люксембург — 108,5 млн евро;
  • Швеция — 78 млн евро;
  • Бахрейн — 35,7 млн евро;
  • Германия — 14,7 млн ​​евро;
  • Босния и Герцеговина — 14,5 млн евро;
  • США — 13,8 млн.

Куда еще инвестируют иностранцы в Хорватии

Среди наиболее популярных направлений для инвестиций отмечена сфера финансовых услуг — зафиксирован рост с 99,8 млн евро до 380 млн евро.
Второе место по объемам занял фармацевтический сектор — 252 млн евро, хотя раньше эта отрасль не входила даже в ТОП-5 привлекательных для иностранцев направлений.

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Выросли и показатели по инвестициям в недвижимость — в первом квартале 2023 года покупатели из других государств заключили в Хорватии сделки на 40,6 млн евро, а в течение такого же периода 2024-го — на 104,5 млн. Рекордный показатель по этому направлению вложения средств отмечен по итогам 2022 года — 907 млн ​​евро, а в 2023-м наблюдалось снижение до 570 млн евро.
В целом, спрос на рынке недвижимости падает, как отметил президент Ассоциации бизнеса в сфере недвижимости Дубравко Ранилович. Сказываются слишком высокая стоимость и высокие процентные ставки. Причем замедление не повлияло на цены, которые продолжают расти. Тенденции страны отличаются от средних значений по отношению к Еврозоне. Там цены начали снижаться, а в Хорватии в годовом значении зафиксировано повышение около 9,5%.

Справка Finance.ua:

  • Хорватия остро нуждается в иностранных работниках. Однако далеко не все из них подходят на вакансии, которые открывают местные предприниматели. По сравнению с другими странами Европейского Союза зарплаты в Хорватии не очень высокие. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла и сейчас составляет 840 евро в месяц;
  • Словенская железная дорога запустила интересный и недорогой маршрут поездом через 3 страны по живописным местам. Путешествие вряд ли повлияет на ваш бюджет, поскольку билеты начинаются от 8 евро в одну сторону. Новая железнодорожная линия соединяет Италию, Словению и Хорватию.

Страхование для поездки в Хорватию ✍️

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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