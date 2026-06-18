У Bolt розповіли, чи можуть водії таксі отримати бронювання Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Агрегатори таксі наразі не мають юридичних механізмів для бронювання водіїв від мобілізації, оскільки ті не є штатними працівниками компаній.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

Водії не є співробітниками компанії

У компанії зазначають, що чинне законодавство не передбачає можливості бронювання водіїв, які співпрацюють із платформою.

За словами Павлика, водії Bolt не перебувають у трудових відносинах із компанією, а працюють як незалежні партнери. Відповідно до чинного законодавства, бронювання військовозобов’язаних здійснюють роботодавці щодо своїх працівників.

«Оскільки водії, які співпрацюють через платформу Bolt, є незалежними партнерами, а не штатними співробітниками компанії, ми не маємо юридичних механізмів для їх бронювання», — сказав він.

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Водночас у компанії готові долучатися до дискусій щодо можливого впровадження механізму економічного бронювання.

За словами Павлика, якщо такі ініціативи почнуть розглядати органи державної влади, сервіс братиме участь у відповідному діалозі.

У компанії наголошують, що питання підтримки водіїв залишається актуальним на тлі кадрового дефіциту та зростання попиту на послуги перевезення.

Нові правила бронювання

Раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Постанова передбачає підвищення зарплатного критерію для бронювання до 25 941 грн.

Працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники враховуватимуться до квоти лише за одним із місць роботи.

Оновлено також критерії для резидентів «Дія.City». Для підтвердження відповідності вимогам компанії повинні подавати податкові розрахунки щодо доходів працівників і сплати єдиного соціального внеску за останні 6 календарних місяців.

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