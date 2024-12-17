ЕС создаст альтернативу Starlink за 10,6 млрд евро — Finance.ua
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ЕС создаст альтернативу Starlink за 10,6 млрд евро

Фондовый рынок
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Европейский Союз обязался построить группировку спутников стоимостью 10,6 млрд евро. Она обеспечит блоку зашифрованное глобальное интернет-соединение и создаст альтернативу Starlink Илона Маска.
Об этом сообщает Bloomberg.
ЕС подписал контракты на начало работы над IRIS2, многоорбитальной сетью из 290 спутников, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию до 2030 года и сможет обслуживать европейские правительства, военных, а также частных клиентов.
ЕС обеспокоен зависимостью от частной службы после того, как военные во всем мире проявили интерес к приложениям Starlink. План, который будет реализован через государственно-частное партнерство, направлен на то, чтобы IRIS2 стал европейской альтернативой сторонним игрокам.
ЕС инвестирует 6 млрд евро, компании выделят 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство предоставит 550 млн евро. Контракт будет действовать в течение 12 лет, и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения государств — членов блока.
Новый комиссар блока по обороне и космосу Андрюс Кубилюс приветствовал подписание как «важный шаг вперед» для безопасности и обороны блока, заявив, что Европа находится под угрозой во многих отношениях, в том числе из-за глушения навигационных сигналов россией.
«Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь», — сказал он.
Starlink стал существенным фактором во время войны россии против Украины, где армия Киева использовала его для проведения военных операций. Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа затрагивает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.
«В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда», — сказал генеральный директор SES Адель Аль-Салех в интервью Bloomberg. «Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень трудно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят обладать суверенитетом и независимостью. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник».
Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, которая разрабатывает спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их «основным клиентом».
По материалам:
РБК-Україна
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