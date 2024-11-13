SpaceX разрабатывает Marslink — версию Starlink для обеспечения интернетом Марса Вчера 02:44 — Технологии&Авто

Компания SpaceX представила концепцию спутникового интернет-сервиса Marslink для использования на Марсе.

Как сообщает PCMag, презентация проекта прошла на заседании группы анализа программы исследования Марса (MEPAG) при NASA.

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NASA рассматривает возможность сотрудничества с коммерческими компаниями для развития марсианских миссий, в том числе с SpaceX, чья система Starlink уже обслуживает более 4 миллионов пользователей на Земле. Космическое агентство пригласило аэрокосмические компании подать предложения по технологиям, которые можно применить на Красной планете.

Согласно концепции Marslink будет использовать несколько космических аппаратов на орбите Марса для обеспечения полного покрытия и взаимодействия между наземными и орбитальными объектами. Система должна передавать данные со скоростью более 4 Мбит/с на расстояние 1,5 астрономических единиц, равное расстоянию между Марсом и Солнцем.

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По данным NASA, технология превосходит начальные требования и может использоваться для визуализации и мониторинга планеты. Стоит отметить, что NASA уже добилось успеха в далекой космической связи — недавно космический аппарат «Психея» продемонстрировал стабильную скорость передачи данных 6,25 Мбит/с на расстоянии 460 миллионов километров.

Группа MEPAG планирует продолжить обсуждение проектов с представителями отрасли в следующем году, отмечая значительный интерес со стороны коммерческих компаний.

Mediasat По материалам:

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