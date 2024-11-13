SpaceX разрабатывает Marslink — версию Starlink для обеспечения интернетом Марса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX разрабатывает Marslink — версию Starlink для обеспечения интернетом Марса

Технологии&Авто
109
Компания SpaceX представила концепцию спутникового интернет-сервиса Marslink для использования на Марсе.
Как сообщает PCMag, презентация проекта прошла на заседании группы анализа программы исследования Марса (MEPAG) при NASA.
Читайте также
NASA рассматривает возможность сотрудничества с коммерческими компаниями для развития марсианских миссий, в том числе с SpaceX, чья система Starlink уже обслуживает более 4 миллионов пользователей на Земле. Космическое агентство пригласило аэрокосмические компании подать предложения по технологиям, которые можно применить на Красной планете.
Согласно концепции Marslink будет использовать несколько космических аппаратов на орбите Марса для обеспечения полного покрытия и взаимодействия между наземными и орбитальными объектами. Система должна передавать данные со скоростью более 4 Мбит/с на расстояние 1,5 астрономических единиц, равное расстоянию между Марсом и Солнцем.
Читайте также
По данным NASA, технология превосходит начальные требования и может использоваться для визуализации и мониторинга планеты. Стоит отметить, что NASA уже добилось успеха в далекой космической связи — недавно космический аппарат «Психея» продемонстрировал стабильную скорость передачи данных 6,25 Мбит/с на расстоянии 460 миллионов километров.
Группа MEPAG планирует продолжить обсуждение проектов с представителями отрасли в следующем году, отмечая значительный интерес со стороны коммерческих компаний.
По материалам:
Mediasat
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.