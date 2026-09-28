Какие марки и модели автомобилей чаще всего украинцы «списывали» в августе

Больше всего выбраковок в августе пришлось на автомобили ВАЗ/Lada

В августе 2026 года в Украине оформили 2241 выбраковку транспортных средств. Это на 10,7% меньше, чем за сопоставимый период июля. В сравнении с августом прошлого года показатель снизился на 5,4%. Почти три четверти оформлений пришлись на легковые автомобили, а медианный возраст транспортных средств составлял 25 лет.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

После июльского подъема количество выбраковки уменьшилось

За сопоставимый июльский период было 2 510 выбраковок, а за август прошлого года — 2 370. Следовательно, текущий результат ниже обеих баз.

Согласно данным аналитиков, наименьшее количество выбраковок зафиксировали в феврале 2026 года — 1 927, а наибольшее в мае того же года, 2 553. За сопоставимые периоды июля и августа показатели составляли 2 510 и 2 241 соответственно.

Количество оформленных выбраковок, eauto.org.ua

Легковые и грузовые автомобили обеспечили основное сокращение

В августе оформили 1 662 выбраковки легковых автомобилей — это 74,2% общего количества. На грузовики пришлось еще 335 оформлений или 14,9%. Остальные составляли пять других категорий транспорта.

Распределение по видам транспортных средств было следующим:

легковые автомобили — 1662;

грузовые автомобили — 335;

мотоциклы — 77;

автобусы — 69;

полуприцепы — 38;

прицепы — 31;

мопеды — 29.

В июльской сопоставимой базе легковых автомобилей было 1 858, грузовиков — 400. Соответственно, эти два вида транспорта уменьшились на 196 и 65. Итого это 261 из 269 выбраковок, на которые сократился общий результат.

По сравнению с годом раньше легковых автомобилей стало на 16 меньше, грузовиков — на 74. Годовое сокращение также не было одинаковым для всех: прицепов стало меньше с 36 до 31, полуприцепов — с 51 до 38, тогда как автобусов — с 72 до 69.

Почти две трети транспорта были старше 20 лет

Медианный возраст составлял 25 лет — столько же, сколько в двух сопоставимых периодах.

По возрастным группам результат распределился следующим образом:

до 10 лет включительно — 169, или 7,5%;

11−20 лет — 629, или 28,1%;

21−30 лет — 560, или 25,0%;

31−40 лет — 614, или 27,4%;

41−50 лет — 220, или 9,8%;

51 год и более — 49, или 2,2%.

Итого транспорт в возрасте 21 год и более дал 1 443 выбраковки, или 64,4%. Самые многочисленные группы — 11−20 и 31−40 лет — были почти равными по масштабу.

Возраст транспортных средств в выбраковке, eauto.org.ua

ВАЗ/Lada остается самой большой группой

Среди марок лидировала ВАЗ/Lada — 627 выбраковок, или 28,0% общего количества. Второе место занял ГАЗ — 159, третье — ЗАЗ — 131. Первая тройка вместе сформировала 917 выбраковок, или 40,9%.

Полная десятка марок:

ВАЗ/Lada — 627; ГАЗ — 159; ЗАЗ — 131; Opel — 84; Volkswagen — 84; Ford — 76; Renault — 68; Daewoo — 64; Mercedes-Benz — 51; Nissan — 37.

На уровне моделей первое место заняла ВАЗ/Lada 2106 — 109. Далее разместились:

ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85;

ВАЗ/Lada 2101 — 80;

ВАЗ/Lada 2109 — 72;

ВАЗ/Lada 2107 — 67;

ВАЗ/Lada 21099 — 53;

ВАЗ/Lada 110 — 49;

ЗАЗ Таврия — 42;

ВАЗ/Lada 2105 — 40;

ВАЗ/Lada 2104 — 35.

10 самых распространенных моделей в выбраковке, eauto.org.ua

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