Какие марки и модели автомобилей чаще всего украинцы «списывали» в августе
В августе 2026 года в Украине оформили 2241 выбраковку транспортных средств. Это на 10,7% меньше, чем за сопоставимый период июля. В сравнении с августом прошлого года показатель снизился на 5,4%. Почти три четверти оформлений пришлись на легковые автомобили, а медианный возраст транспортных средств составлял 25 лет.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
После июльского подъема количество выбраковки уменьшилось
За сопоставимый июльский период было 2 510 выбраковок, а за август прошлого года — 2 370. Следовательно, текущий результат ниже обеих баз.
Согласно данным аналитиков, наименьшее количество выбраковок зафиксировали в феврале 2026 года — 1 927, а наибольшее в мае того же года, 2 553. За сопоставимые периоды июля и августа показатели составляли 2 510 и 2 241 соответственно.
Легковые и грузовые автомобили обеспечили основное сокращение
В августе оформили 1 662 выбраковки легковых автомобилей — это 74,2% общего количества. На грузовики пришлось еще 335 оформлений или 14,9%. Остальные составляли пять других категорий транспорта.
Распределение по видам транспортных средств было следующим:
- легковые автомобили — 1662;
- грузовые автомобили — 335;
- мотоциклы — 77;
- автобусы — 69;
- полуприцепы — 38;
- прицепы — 31;
- мопеды — 29.
В июльской сопоставимой базе легковых автомобилей было 1 858, грузовиков — 400. Соответственно, эти два вида транспорта уменьшились на 196 и 65. Итого это 261 из 269 выбраковок, на которые сократился общий результат.
По сравнению с годом раньше легковых автомобилей стало на 16 меньше, грузовиков — на 74. Годовое сокращение также не было одинаковым для всех: прицепов стало меньше с 36 до 31, полуприцепов — с 51 до 38, тогда как автобусов — с 72 до 69.
Почти две трети транспорта были старше 20 лет
Медианный возраст составлял 25 лет — столько же, сколько в двух сопоставимых периодах.
По возрастным группам результат распределился следующим образом:
- до 10 лет включительно — 169, или 7,5%;
- 11−20 лет — 629, или 28,1%;
- 21−30 лет — 560, или 25,0%;
- 31−40 лет — 614, или 27,4%;
- 41−50 лет — 220, или 9,8%;
- 51 год и более — 49, или 2,2%.
Итого транспорт в возрасте 21 год и более дал 1 443 выбраковки, или 64,4%. Самые многочисленные группы — 11−20 и 31−40 лет — были почти равными по масштабу.
ВАЗ/Lada остается самой большой группой
Среди марок лидировала ВАЗ/Lada — 627 выбраковок, или 28,0% общего количества. Второе место занял ГАЗ — 159, третье — ЗАЗ — 131. Первая тройка вместе сформировала 917 выбраковок, или 40,9%.
Полная десятка марок:
- ВАЗ/Lada — 627;
- ГАЗ — 159;
- ЗАЗ — 131;
- Opel — 84;
- Volkswagen — 84;
- Ford — 76;
- Renault — 68;
- Daewoo — 64;
- Mercedes-Benz — 51;
- Nissan — 37.
На уровне моделей первое место заняла ВАЗ/Lada 2106 — 109. Далее разместились:
- ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85;
- ВАЗ/Lada 2101 — 80;
- ВАЗ/Lada 2109 — 72;
- ВАЗ/Lada 2107 — 67;
- ВАЗ/Lada 21099 — 53;
- ВАЗ/Lada 110 — 49;
- ЗАЗ Таврия — 42;
- ВАЗ/Lada 2105 — 40;
- ВАЗ/Lada 2104 — 35.
Киев возглавляет географию оформления
Больше всего выбраковок оформили в Киеве — 224. Далее следовали Харьковская область — 181, Днепропетровская — 169, Киевская — 168 и Львовская — 160. Итого первая пятерка дала 902 выбраковки, или 40,2%.
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