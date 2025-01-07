До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink — Finance.ua

До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink Сегодня 17:28 — Технологии&Авто

До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink

Американская авиакомпания United Airlines планирует начать тестировать Starlink Илона Маска для интернет-услуг во время полета.

Об этом пишет Reuters.

Когда начнется тестирование

Тестирование начнут в феврале, а весной впервые предложат подключиться к Starlink на коммерческом рейсе самолета Embraer E-175.

На основных маршрутах должны запустить первый самолет со Starlink до конца 2025 года.

Со временем Starlink будет доступен на всех рейсах авиакомпании. Услуга будет бесплатной только для участников программы MileagePlus.

В 2024 году компания United Airlines подписала соглашение о предоставлении интернет-услуг во всем своем флоте. Он насчитывает более 1000 самолетов.

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Starlink, являющийся подразделением SpaceX, также заключил соглашения с несколькими авиакомпаниями о предоставлении интернет-услуг на борту самолетов. В частности, с Hawaiian Airlines и региональным перевозчиком JSX.

The Village Україна По материалам:

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