До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink — Finance.ua

До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink
Американская авиакомпания United Airlines планирует начать тестировать Starlink Илона Маска для интернет-услуг во время полета.
Об этом пишет Reuters.
Когда начнется тестирование
Тестирование начнут в феврале, а весной впервые предложат подключиться к Starlink на коммерческом рейсе самолета Embraer E-175.
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На основных маршрутах должны запустить первый самолет со Starlink до конца 2025 года.
Со временем Starlink будет доступен на всех рейсах авиакомпании. Услуга будет бесплатной только для участников программы MileagePlus.
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В 2024 году компания United Airlines подписала соглашение о предоставлении интернет-услуг во всем своем флоте. Он насчитывает более 1000 самолетов.
Starlink, являющийся подразделением SpaceX, также заключил соглашения с несколькими авиакомпаниями о предоставлении интернет-услуг на борту самолетов. В частности, с Hawaiian Airlines и региональным перевозчиком JSX.
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