До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink — Finance.ua
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До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink

Технологии&Авто
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До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink
До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink
Американская авиакомпания United Airlines планирует начать тестировать Starlink Илона Маска для интернет-услуг во время полета.
Об этом пишет Reuters.

Когда начнется тестирование

Тестирование начнут в феврале, а весной впервые предложат подключиться к Starlink на коммерческом рейсе самолета Embraer E-175.
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На основных маршрутах должны запустить первый самолет со Starlink до конца 2025 года.
Со временем Starlink будет доступен на всех рейсах авиакомпании. Услуга будет бесплатной только для участников программы MileagePlus.

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В 2024 году компания United Airlines подписала соглашение о предоставлении интернет-услуг во всем своем флоте. Он насчитывает более 1000 самолетов.
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Starlink, являющийся подразделением SpaceX, также заключил соглашения с несколькими авиакомпаниями о предоставлении интернет-услуг на борту самолетов. В частности, с Hawaiian Airlines и региональным перевозчиком JSX.
По материалам:
The Village Україна
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