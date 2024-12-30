Direct to Cell в Украине: «Киевстар» и Starlink подписали соглашение для запуска услуги — Finance.ua
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Direct to Cell в Украине: «Киевстар» и Starlink подписали соглашение для запуска услуги

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Direct to Cell в Украине: «Киевстар» и Starlink подписали соглашение для запуска услуги
Direct to Cell в Украине: «Киевстар» и Starlink подписали соглашение для запуска услуги
Оператор мобильной связи «Киевстар» подписал соглашение с компанией Starlink о введении спутниковой связи Direct to Cell в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Direct to Cell — это технология, позволяющая мобильным телефонам и другим устройствам подключаться непосредственно к спутникам вместо использования наземных базовых станций. Она расширяет покрытие мобильной связи, обеспечивая связь в отдаленных регионах, где традиционная инфраструктура недоступна.
При этом к преимуществам Direct to Cell относятся:
  • Улучшенное покрытие в отдаленных регионах, в частности горах.
  • Возможность получения базовых коммуникаций при стихийных бедствиях, когда наземная инфраструктура повреждена или не работает (как бывает после российских обстрелов и отключений энергоснабжения).
  • Обеспечение связи для морского и воздушного транспорта.
  • Возможность работы с имеющимися устройствами абонентов без необходимости дополнительного оборудования или модификаций.
Технология обеспечивает прямое подключение к спутниковой сети для современных смартфонов с поддержкой стандартных частот мобильной связи технологий 4G LTE или 5G, а также протоколов для SMS и OTT-сообщений. Фактически все современные 4G-смартфоны, работающие в Украине, должны без проблем использовать возможности Direct to Cell.
Отмечается, что благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к услуге Starlink Direct to Cell. Это существенно повысит устойчивость государственной инфраструктуры связи. Согласно плану, «Киевстар» начнет предоставлять услуги Starlink Direct to Cell с возможностью отправки SMS и OTT-сообщений в четвертом квартале 2025 года. Перед этим следует пройти регуляторные этапы и выполнить технические работы по интеграции сетей. Следующим шагом станет внедрение голосовой связи и передачи данных.
По материалам:
ITC.ua
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