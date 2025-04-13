Meta планирует презентовать новые смарт-очки Hypernova в 2025 году: в чем особенность — Finance.ua
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Meta планирует презентовать новые смарт-очки Hypernova в 2025 году: в чем особенность

Технологии&Авто
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Meta планирует презентовать новые смарт-очки Hypernova в 2025 году: в чем особенность
Meta планирует презентовать новые смарт-очки Hypernova в 2025 году: в чем особенность
Компания Meta разработала смарт-очки со встроенным дисплеем. Это устройство может изменить представление о носимых технологиях. Новинку планируется выпустить в конце 2025 года.
Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о смарт-очках от Meta

Meta активно работает над собственной линейкой смарт-очков, которые могут стать альтернативой смартфонам.
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Новинка, известная под кодовым названием Hypernova, получит встроенный монохромный дисплей, который будет выводить изображение непосредственно перед глазом пользователя.
Основной функционал будет сосредоточен на получении уведомлений, просмотре фото, навигации и общении через популярные приложения компании.
Ожидаемая стоимость устройства будет составлять от $1000 до $1400, что делает его конкурентом не только для других умных очков, но и для премиальных смартфонов.

Технические возможности и управление

Одной из ключевых особенностей Hypernova станет усовершенствованная камера, качество которой сравнивают с уровнем iPhone 13.
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В основе работы устройства лежит специальная модифицированная версия Android, адаптированная для смарт-очков.
Управление будет реализовано через сенсорные панели на дужках, а также с помощью инновационного браслета Ceres, распознающего жесты руки. Это позволит пользователям выполнять базовые действия, не касаясь самого устройства.

Будущие версии и долгосрочные планы

Meta не останавливается на одной модели и работает над улучшенными версиями очков.
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В 2027 году планируется выпуск Hypernova 2, который получит бинокулярный дисплей, то есть информация будет отображаться перед обоими глазами.
Параллельно компания разрабатывает спортивные очки под брендом Oakley, а также полноценные AR-очки Orion для разработчиков, которые впоследствии превратятся в потребительскую модель Artemis.

Почему это важно

Meta стремится создать устройства, которые могут частично или полностью заменить смартфоны, уменьшая зависимость пользователей от платформ Apple и Google.
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Высокая цена объясняется использованием передовых технологий, но именно они могут открыть новый этап развития гаджетов.
Если очки действительно станут удобным инструментом для повседневного использования, это изменит способ получения информации и взаимодействования с цифровым миром.
По материалам:
speka.media
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