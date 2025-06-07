Meta заменит людей искусственным интеллектом для оценки конфиденциальности и социальных рисков в своих продуктах — Finance.ua

Meta заменит людей искусственным интеллектом для оценки конфиденциальности и социальных рисков в своих продуктах 07.06.2025, 00:16 — Технологии&Авто

Meta заменит людей искусственным интеллектом для оценки конфиденциальности и социальных рисков в своих продуктах

Компания Meta планирует значительно изменить процесс оценки конфиденциальности и рисков в своих продуктах, заменив большинство человеческих рецензентов искусственным интеллектом.

Внутренние документы, с которыми ознакомилось издание NPR, свидетельствуют, что Meta стремится передать до 90% таких оценок ИИ-системам.

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На практике это означает, что такие вещи как критические обновления алгоритмов Meta, новые функции безопасности и изменения в том, как разрешено делиться контентом на платформах компании, будут в основном одобрены системой, работающей на основе искусственного интеллекта.

Ранее все обновления платформ Meta, включая Instagram и WhatsApp, проходили тщательную проверку людьми перед публичным запуском.

Однако за последние два месяца компания удвоила использование искусственного интеллекта, позволяющего быстрее внедрять новые функции.

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Теперь команды разработчиков заполняют анкету о продукте, которую затем анализирует ИИ, мгновенно определяя потенциальные риски.

Бывшие сотрудники Meta выражают обеспокоенность тем, что автоматизация может привести к росту рисков, которые могут привести к негативным внешним эффектам, связанным с изменениями в продуктах, поскольку ИИ может не заметить серьезных проблем, которые способны выявить люди.

В ответ Meta заявила, что человеческий опыт все еще будет использоваться для оценки сложных вопросов, а искусственный интеллект будет заниматься только низкорисковыми решениями.

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Это изменение произошло вскоре после публикации квартальных отчетов Meta по модерации контента, которые показали уменьшение количества удаленных материалов, но увеличение случаев буллинга и насильственного контента.

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