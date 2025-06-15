Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя — Finance.ua

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Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя

Технологии&Авто
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Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя
Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя
Выбор первого автомобиля для начинающего водителя является непростой задачей. Необходимо, чтобы эта модель была безопасной, надежной, недорогой и легкой в ​​управлении.
В Top Speed ​​назвали один японский автомобиль, который может стать отличным выбором для начинающих водителей.
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В издании посоветовали обратить внимание на Honda Civic. Эксперты поделились, что у этой модели много плюсов.
Отмечается, что Honda Civic безопаснее многих своих конкурентов.
Уже в базовой комплектации эта модель поставляется с набором систем помощи водителю Honda Sensing, в которую входят предупреждения о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и система удержания полосы движения.
Более того, Honda Civic показал великолепные результаты в краш-тестах. В частности, этот автомобиль получил пять из пяти звезд в рейтинге NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах).
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Эксперты обратили внимание на то, что Honda Civic дешевле многих других моделей в своем сегменте. Также эта модель медленно дешевеет, что позволяет выгодно продать ее на вторичном рынке.
Другим плюсом Honda Civic в издании назвали низкие затраты на обслуживание. Надежность этой модели также порадует водителей.
Кроме того, эксперты рассказали, что Honda Civic обладает приятной управляемостью, а органы управления в интерьере интуитивно понятны. По их словам, эта модель предсказуемо ведет себя на дороге, что особенно понравится начинающим водителям.
По материалам:
УНІАН
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