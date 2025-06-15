Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя — Finance.ua

Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя 15.06.2025, 01:06 — Технологии&Авто

Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя

Выбор первого автомобиля для начинающего водителя является непростой задачей. Необходимо, чтобы эта модель была безопасной, надежной, недорогой и легкой в ​​управлении.

В Top Speed ​​назвали один японский автомобиль, который может стать отличным выбором для начинающих водителей.

В издании посоветовали обратить внимание на Honda Civic. Эксперты поделились, что у этой модели много плюсов.

Отмечается, что Honda Civic безопаснее многих своих конкурентов.

Уже в базовой комплектации эта модель поставляется с набором систем помощи водителю Honda Sensing, в которую входят предупреждения о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и система удержания полосы движения.

Более того, Honda Civic показал великолепные результаты в краш-тестах. В частности, этот автомобиль получил пять из пяти звезд в рейтинге NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах).

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Эксперты обратили внимание на то, что Honda Civic дешевле многих других моделей в своем сегменте. Также эта модель медленно дешевеет, что позволяет выгодно продать ее на вторичном рынке.

Другим плюсом Honda Civic в издании назвали низкие затраты на обслуживание. Надежность этой модели также порадует водителей.

Кроме того, эксперты рассказали, что Honda Civic обладает приятной управляемостью, а органы управления в интерьере интуитивно понятны. По их словам, эта модель предсказуемо ведет себя на дороге, что особенно понравится начинающим водителям.

УНІАН По материалам:

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