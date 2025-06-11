Какие авто из США покупали украинцы в мае — ТОП-5 (инфографика) — Finance.ua
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Какие авто из США покупали украинцы в мае — ТОП-5 (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто из США покупали украинцы в мае — ТОП-5 (инфографика)
Какие авто из США покупали украинцы в мае — ТОП-5 (инфографика)
Как сообщает «Укравтопром», за прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года.
Наибольшая доля из этого количества (44%) — бензиновые авто.
  • Электромобили охватили 40%.
  • Гибридным авто принадлежит — 8%.
  • Дизельным — 5%.
  • Автомобили с ГБО — 3%.
Какие авто из США покупали украинцы в мае — ТОП-5 (инфографика)
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,8 лет.
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Напомним, в Украине увеличивается спрос на электрокары.
Так, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, приводимый в движение электрическим двигателем.
Кроссоверы заняли первое место в структуре продаж подержанных легковых автомобилей впервые за длительный период, опередив седаны буквально на одну сотую процента (29,09% против 29,08%).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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