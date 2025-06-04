Які кузови авто українці обирають найчастіше — Finance.ua

Які кузови авто українці обирають найчастіше Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Які кузови авто українці обирають найчастіше

Кросовери посіли перше місце в структурі продажів уживаних легкових авто вперше за тривалий період, випередивши седани буквально на одну соту відсотка (29,09% проти 29,08%).

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Як пише Інститут досліджень авторинку , це символічна, але показова зміна у споживчих пріоритетах.

Далі — хетчбеки (18,8%),

універсали (12,5%),

мінівени (5,1%)

фургони (4,1%).

Найменше обирають купе (0,9%), кабріолети (0,2%) і пікапи (0,18%).

Нові авто

У сегменті нових авто ситуація ще виразніша.

Кросовери склали понад 72% усіх зареєстрованих нових машин у 2025 році. Жоден інший тип кузова навіть не наблизився до такої частки.

На другому місці — седани (10,7%)

хетчбеки (6,1%)

універсали (5%).

Мінівени та фургони тримаються в межах 2−3%, а купе, пікапи та кабріолети разом ледь досягають 0,5%.

То ж сучасний ринок підтверджує тренд: все більше українців обирають практичні, універсальні за призначенням автомобілі.

Кросовери вже давно стали символом універсальності, простору й «всюдихідності» — і це чітко відображено як у продажах нових, так і в обігу вживаних авто.

Нагадаємо, обсяг реалізації нових легкових автомобілів зріс на 12%, у порівнянні з квітнем і одразу на 17,6%, в порівнянні з минулим роком.

Такі підсумки вже істотно змінили показники авторинку за 5 місяців 2025 року. Майже (-5%) вдалося компенсувати падіння початку року і вийти на позитивний трек.

Феноменальний стрибок у травні зафіксували і у дилерів Mazda, яким вдалося повернути собі 14 позицій і знову зайняти вагомі місця у Топ-10 авторинку. А Mazda CX-5 повернулася у Топ-5 найпопулярніших автомобілів українського ринку.

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