Травень 2025 року на автомобільному ринку: хто в лідерах (фото) — Finance.ua
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Травень 2025 року на автомобільному ринку: хто в лідерах (фото)

Технології&Авто
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Травень 2025 року на автомобільному ринку: хто в лідерах (фото)
Травень 2025 року на автомобільному ринку: хто в лідерах (фото)
У травні 2025 року на автомобільному ринку було зафіксовано позитивні зміни.
Про це пише AUTO-Consulting.
Обсяг реалізації нових легкових автомобілів зріс на 12%, у порівнянні з квітнем і одразу на 17,6%, в порівнянні з минулим роком.
Такі підсумки вже істотно змінили показники авторинку за 5 місяців 2025 року. Майже (-5%) вдалося компенсувати падіння початку року і вийти на позитивний трек.
Травень 2025 року на автомобільному ринку: хто в лідерах (фото)
Лідерство впевнено тримає Toyota, а от на друге місце вийшов Volkswagen, завдяки активізації пропозиції.
Феноменальний стрибок у травні зафіксували і у дилерів Mazda, яким вдалося повернути собі 14 позицій і знову зайняти вагомі місця у Топ-10 авторинку. А Mazda CX-5 повернулася у Топ-5 найпопулярніших автомобілів українського ринку.

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За матеріалами:
Autoconsulting
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