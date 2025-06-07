ТОП-10 найпопулярніших авто у світі — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших авто у світі Вчора 02:23 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших авто у світі

Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолили автомобілі Toyota.

Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.

Найбільш популярною моделлю станом на квітень є Toyota RAV4, яка продемонструвала зростання на 0,5%.

На другому місці опинилася Toyota Corolla, тоді як третю позицію посів Ford F-Series.

Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.

Перше покоління позиціонували як жіночий автомобіль для активного відпочинку. У травні 2025-го дебютувала RAV4 шостого покоління.

ТОП-10 найпопулярніших авто у світі:

Toyota RAV4 (+0.5%);

Toyota Corolla (-13.6%);

Ford F-Series (+17.4%);

Tesla Model Y (-29.1%);

Honda CR-V (+0.8%);

Chevrolet Silverado (-5.1%);

Hyundai Tucson (-0.5%);

Toyota Camry (+4.1%);

Toyota Hilux (+0.2%);

Kia Sportage (+0.3%).

🎯 Шукаєте інвесторів для свого проєкту? Розмістіть пропозицію на InvestMarket від «Мінфін» та знайдіть інвесторів напряму.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.