ТОП-10 найпопулярніших авто у світі — Finance.ua

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ТОП-10 найпопулярніших авто у світі

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших авто у світі
ТОП-10 найпопулярніших авто у світі
Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолили автомобілі Toyota.
Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.
Найбільш популярною моделлю станом на квітень є Toyota RAV4, яка продемонструвала зростання на 0,5%.
На другому місці опинилася Toyota Corolla, тоді як третю позицію посів Ford F-Series.
Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.
Перше покоління позиціонували як жіночий автомобіль для активного відпочинку. У травні 2025-го дебютувала RAV4 шостого покоління.
ТОП-10 найпопулярніших авто у світі:
  • Toyota RAV4 (+0.5%);
  • Toyota Corolla (-13.6%);
  • Ford F-Series (+17.4%);
  • Tesla Model Y (-29.1%);
  • Honda CR-V (+0.8%);
  • Chevrolet Silverado (-5.1%);
  • Hyundai Tucson (-0.5%);
  • Toyota Camry (+4.1%);
  • Toyota Hilux (+0.2%);
  • Kia Sportage (+0.3%).
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За матеріалами:
УНІАН
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