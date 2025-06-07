ТОП-10 найпопулярніших авто у світі — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших авто у світі
Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолили автомобілі Toyota.
Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.
Найбільш популярною моделлю станом на квітень є Toyota RAV4, яка продемонструвала зростання на 0,5%.
На другому місці опинилася Toyota Corolla, тоді як третю позицію посів Ford F-Series.
Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.
Перше покоління позиціонували як жіночий автомобіль для активного відпочинку. У травні 2025-го дебютувала RAV4 шостого покоління.
ТОП-10 найпопулярніших авто у світі:
- Toyota RAV4 (+0.5%);
- Toyota Corolla (-13.6%);
- Ford F-Series (+17.4%);
- Tesla Model Y (-29.1%);
- Honda CR-V (+0.8%);
- Chevrolet Silverado (-5.1%);
- Hyundai Tucson (-0.5%);
- Toyota Camry (+4.1%);
- Toyota Hilux (+0.2%);
- Kia Sportage (+0.3%).
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