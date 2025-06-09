Скільки електроавто зареєстровано в Україні — Finance.ua

Скільки електроавто зареєстровано в Україні Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Скільки електроавто зареєстровано в Україні

В Україні збільшується попит на електрокари.

Так, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном.

Про це пише МВС

Всього в Україні їх зареєстровано — 160 722.

Нагадаємо, що у сервісних центрах МВС за електротранспортом закріплюються «зелені» номерні знаки.

Але транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.

Державна реєстрація

Нагадуємо, що під час першої державної реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

Перелік необхідних документів для здійснення першої державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів розміщено на нашому вебсайті за посиланням

Перед зверненням до сервісного центру МВС необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація до сервісного центру МВС та детальніша інструкція за посиланням

на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. — на 35%. Нагадаємо, у травні українці придбали 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Як повідомляє Укравтопром за рік попит на нові електромобілі зріса у порівнянні з квітнем 2025 р. —

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