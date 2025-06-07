Попит на вживані легковики зростає: ТОП-10 моделей травня — Finance.ua

Попит на вживані легковики зростає: ТОП-10 моделей травня
За травень в Україну ввезли понад 22 тис. вживаних легковиків, що на 14% більше, аніж у травні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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За опублікованими даними, середній вік вживаних автівок, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Зазначається, що найбільше завезених б/у автівок були бензиновими - 48%.
Частка електрокарів та дизельних авто у цьому сегменті авторинку була майже однаковою — 22% та 21% відповідно.
Далі йдуть гібриди (6%) та авто ГБО — (3%).
Як зазначають в «Укравтопромі», лідером серед уживаних авто залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей травня:
- Volkswagen Golf — 1131 авто;
- Renault Megane — 815;
- Skoda Octavia — 748;
- Volkswagen Tiguan — 640;
- Audi Q5 — 583;
- Nissan Rogue — 562;
- Tesla Model Y — 544;
- Nissan Leaf — 515;
- Volkswagen Passat — 471;
- Tesla Model 3 — 467.
Від початку 2025 року в Україну було ввезено 93,4 тис. легковиків з пробігом. Це лише на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
Нагадаємо, у травні українці придбали 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
За рік попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. — на 35%
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