Попит на вживані легковики зростає: ТОП-10 моделей травня — Finance.ua

Попит на вживані легковики зростає: ТОП-10 моделей травня Вчора 18:18 — Технології&Авто

Попит на вживані легковики зростає: ТОП-10 моделей травня

За травень в Україну ввезли понад 22 тис. вживаних легковиків, що на 14% більше, аніж у травні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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За опублікованими даними, середній вік вживаних автівок, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Зазначається, що найбільше завезених б/у автівок були бензиновими - 48%.

Частка електрокарів та дизельних авто у цьому сегменті авторинку була майже однаковою — 22% та 21% відповідно.

Далі йдуть гібриди (6%) та авто ГБО — (3%).

Як зазначають в «Укравтопромі», лідером серед уживаних авто залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей травня:

Volkswagen Golf — 1131 авто; Renault Megane — 815; Skoda Octavia — 748; Volkswagen Tiguan — 640; Audi Q5 — 583; Nissan Rogue — 562; Tesla Model Y — 544; Nissan Leaf — 515; Volkswagen Passat — 471; Tesla Model 3 — 467.

Від початку 2025 року в Україну було ввезено 93,4 тис. легковиків з пробігом. Це лише на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Нагадаємо, у травні українці придбали 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

За рік попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. — на 35%

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