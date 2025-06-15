ТОП-10 надежных и недорогих авто для бездорожья — Finance.ua

ТОП-10 надежных и недорогих авто для бездорожья
Эксперты отмечают, что эти бюджетные внедорожники и пикапы не подведут даже в экстремальных условиях. В рейтинге представлены 10 недорогих, очень надежных, простых и долговечных автомобилей, поездка на которых оставит только приятные впечатления даже на плохих дорогах.
Об этом пишет hotcars.
Лидеры рейтинга
Среди лучших полноприводных бюджетных автомобилей для бездорожья первое место занимает пикап Ford F-250 1992−1997 годов выпуска.
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На вторичном рынке эта модель стоит в среднем 22 382 доллара.
Внедорожник оснащен легендарным 7,3-литровым турбодизелем Power Stroke, благодаря которому этот мощный автомобиль имеет репутацию «всемогущего» — способного преодолеть любые сложные участки.
Второе место занял внедорожник Nissan Xterra 2005−2015 годов. Он собран на той же крепкой платформе F-Alpha, что и пикапы Nissan Frontier и Titan. Средняя цена модели — 12 923 доллара.
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Полноприводный автомобиль оснащен 4-литровым двигателем V6 мощностью 261 лошадиную силу.
Третье место занимает культовый Jeep Cherokee XJ 1984−2001 годов. Средняя цена модели — 13 281 доллар.
Его считают одним из самых лучших бюджетных автомобилей для бездорожья. До сих пор его ценят за прочную конструкцию и 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, который, как и сам автомобиль, стал легендой.
В рейтинг также вошли:
- Lexus LX 1998−2007
- Lexus GX 2003−2009
- Toyota Land Cruiser 1998−2007
- Toyota Tundra 2000−2006
- Toyota Tacoma 2005−2015
- Toyota FJ Cruiser 2007−2014
- Toyota 4Runner 1996−2002
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