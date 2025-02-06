Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году — Finance.ua

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Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году

Технологии&Авто
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Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году
Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году
Европейские стартапы в сфере ИИ привлекли $8 млрд инвестиций в 2024 году.
Об этом пишет TechCrunch.
В Париже в ближайшие дни состоится саммит по искусственному интеллекту, на котором лидеры государств и представители крупных технологических компаний обсудят будущее AI, в том числе безопасность и экологические аспекты.
Перед саммитом инвесторские компании Galion. exe, Revaia и Chausson Partners выпустили отчет об ИИ, в котором рассматривают тенденции развития технологической экосистемы. Согласно исследованию, в 2024 году европейские стартапы в области искусственного интеллекта привлекли $8 млрд инвестиций — это 20% от общего объема венчурного капитала в Европе.
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Отметим, что большинство этих средств были направлены на стартапы на ранних этапах развития — Seed и Series B. Иностранные инвесторы, в том числе из США, становятся все более активными на более поздних этапах развития компаний — на стадиях Series C и далее.
Франция вместе с Великобританией и Германией стала одним из главных хабов для инвестиций в ИИ, в частности, в таких сферах, как здравоохранение и климат. Во Франции сейчас работает более 750 ИИ-стартапов, создавших 35 000 рабочих мест. Согласно французскому ИИ-отчету, большинство стартапов сосредоточены на сферах, таких как здравоохранение и климатические технологии.
По материалам:
vctr.media
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