Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году — Finance.ua

Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году Сегодня 02:16 — Технологии&Авто

Сколько инвестиций привлекли европейские ИИ-стартапы в 2024 году

Европейские стартапы в сфере ИИ привлекли $8 млрд инвестиций в 2024 году.

Об этом пишет TechCrunch

В Париже в ближайшие дни состоится саммит по искусственному интеллекту, на котором лидеры государств и представители крупных технологических компаний обсудят будущее AI, в том числе безопасность и экологические аспекты.

Перед саммитом инвесторские компании Galion. exe, Revaia и Chausson Partners выпустили отчет об ИИ, в котором рассматривают тенденции развития технологической экосистемы. Согласно исследованию, в 2024 году европейские стартапы в области искусственного интеллекта привлекли $8 млрд инвестиций — это 20% от общего объема венчурного капитала в Европе.

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Отметим, что большинство этих средств были направлены на стартапы на ранних этапах развития — Seed и Series B. Иностранные инвесторы, в том числе из США, становятся все более активными на более поздних этапах развития компаний — на стадиях Series C и далее.

Франция вместе с Великобританией и Германией стала одним из главных хабов для инвестиций в ИИ, в частности, в таких сферах, как здравоохранение и климат. Во Франции сейчас работает более 750 ИИ-стартапов, создавших 35 000 рабочих мест. Согласно французскому ИИ-отчету, большинство стартапов сосредоточены на сферах, таких как здравоохранение и климатические технологии.

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