ЕС вводит первые ограничения применительно к искусственному интеллекту — Finance.ua

ЕС вводит первые ограничения применительно к искусственному интеллекту
Со 2 февраля 2025 года в Европейском Союзе начали действовать новые правила применительно к искусственному интеллекту.
В рамках Закона о ИИ (AI Act) запрещаются системы, несущие «неприемлемый риск», в том числе социальный рейтинг и манипулятивные алгоритмы.
ЕС официально приступил к первой волне ограничений в сфере искусственного интеллекта. Согласно новому регулированию запрещены системы, которые могут манипулировать поведением людей или использовать социальный рейтинг для оценки граждан.
Эти меры являются частью более широкой стратегии по регулированию ИИ. Закон также устанавливает требования к прозрачности и ответственности для разработчиков и пользователей таких технологий.
Ожидается, что следующие этапы внедрения будут включать дополнительные ограничения высокорисковых систем и рекомендации по их безопасному использованию. Этот шаг направлен на обеспечение нравственного развития ИИ и защиту прав граждан.
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