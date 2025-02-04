ЕС вводит первые ограничения применительно к искусственному интеллекту — Finance.ua

ЕС вводит первые ограничения применительно к искусственному интеллекту Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

ЕС вводит первые ограничения применительно к искусственному интеллекту

Со 2 февраля 2025 года в Европейском Союзе начали действовать новые правила применительно к искусственному интеллекту.

В рамках Закона о ИИ (AI Act) запрещаются системы, несущие «неприемлемый риск», в том числе социальный рейтинг и манипулятивные алгоритмы.

ЕС официально приступил к первой волне ограничений в сфере искусственного интеллекта. Согласно новому регулированию запрещены системы, которые могут манипулировать поведением людей или использовать социальный рейтинг для оценки граждан.

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Эти меры являются частью более широкой стратегии по регулированию ИИ. Закон также устанавливает требования к прозрачности и ответственности для разработчиков и пользователей таких технологий.

Ожидается, что следующие этапы внедрения будут включать дополнительные ограничения высокорисковых систем и рекомендации по их безопасному использованию. Этот шаг направлен на обеспечение нравственного развития ИИ и защиту прав граждан.

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