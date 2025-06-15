ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото), Фото: ілюстративне
Последние 18 лет рынок мобильных устройств эволюционировал столь стремительно, что даже бюджетные модели способны удовлетворить базовые потребности пользователей. Однако эксперты напоминают, что среди сотен предложений все еще встречаются откровенно слабые аппараты, разочаровывающие автономностью, камерой или экраном.
О пяти худших смартфонах пишет Choice.

Motorola Moto G04

Модель получает всего 49% общей оценки от издания.
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
Камера, дисплей и производительность откровенно слабы, а 33-часовая автономность не спасает впечатление. Телефон прочный, однако пользоваться им некомфортно.

Nokia G22

Модель способна продержаться 34 часа, но эксперты поставили ей всего 53%.
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
Производительность и камера разочаровывают, а модули GPS, сканер отпечатков и мобильные сети работают нестабильно. Ощутимо завышенная цена делает устройство невыгодным выбором.

Nokia G42 5G

Смартфон получил в тесте 58%.
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
Несмотря на хорошую прочность и полный набор функций, дисплей, камера, быстродействие и 35-часовая батарея остались только «на твердую тройку». Целесообразно рассматривать разве что во время большой распродажи.

Motorola Moto G24

Аппарат показывает 59% от общего балла.
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
Он проигрывает конкурентам слишком медленной работой и невнятным экраном, хотя звучит громко и качественно. Автономность на уровне 43 часов не компенсирует эти недостатки.

Google Pixel 8

Отдельная проблема — короткая работа от батареи в некоторых топовых моделях. Смартфон выдержал всего 19 часов 30 минут, набрав 48% за автономность.
ТОП-5 худших моделей смартфонов (фото)
В 2025 году, когда даже доступные телефоны могут снимать достойные фото и работать более суток без подзарядки, такие результаты выглядят откровенно отсталыми.
По материалам:
Novyny.live
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