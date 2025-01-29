Мелкие инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia во время падения — Finance.ua

Мелкие инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia во время падения Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Мелкие инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia во время падения

Розничные инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia в понедельник после того, как опасения относительно дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek лишили компанию от 17% акций, или 593 миллиарда долларов от ее рыночной стоимости.

Об этом пишет Reuters.

Данные Vanda Research показывают, что розничные покупки акций Nvidia в понедельник составили $562,2 млн, что является самой большой суммой за все время наблюдений, начиная с 2014 года.

Розничные инвесторы постоянно покупали акции Nvidia за последние несколько лет. За последний квартал они приобрели акций на сумму около 7,3 миллиарда долларов, согласно данным нью-йоркской фирмы, занимающейся исследованием и анализом рынка. Однако это почти вдвое меньше, чем пик квартальных покупок, зафиксированный в сентябре 2024 года.

Напомним, китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в понедельник обрушил мировые акции технологических компаний. ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник обогнал конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.

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Во вторник мировые акции технологических компаний несколько восстановили равновесие, но остаются уязвимыми после того, как разгром, вызванный появлением дешевой китайской модели искусственного интеллекта, заставил инвесторов подвергнуть сомнению заоблачную оценку и доминирование лидеров искусственного интеллекта.

Акции технологических компаний США значительно упали во время предторговой сессии из-за прорыва китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

Економічна Правда По материалам:

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